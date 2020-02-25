В Караганде извращенцы насиловали 13-летнюю дочь и снимали это на видео

Караганда. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде вынесли приговор в отношении матери-извращенки и ее сожителя-педофила. Суд установил, что изверги на протяжении года насиловали 13-летнюю девочку - дочь женщины, передает Kazakhstan Today.

Женщина позволила сожителю издеваться над дочерью и даже сама принимала участие в этих ужасах. Экспертиза показала: оба обвиняемых вменяемые. О том, что в семье происходило насилие и развращение малолетнего ребенка, никто из окружения не знал, пока девочка сама не рассказала знакомым. Полицейские их тут же арестовали. Они поверили ребенку и сразу защитили ее от таких родителей. Уже потом экспертиза подтвердила, что над ребенком издевались. Девочка 2006 года рождения подвергалась насилию в течение всего 2019 года", - сообщает портал patriotkaragandy .

Судья спецсуда по уголовным делам Карагандинской области Кайрат Касимов приговорил мать девочки к 16 годам колонии средней безопасности, ее отчим получил 21 год колонии максимальной безопасности.

Им вменили три статьи: "Развращение малолетнего лица", "Изнасилование в отношении заведомо малолетней" и "Изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера", - сообщает интернет-издание.

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