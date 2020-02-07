К 19 годам приговорили жителя Актюбинской области за изнасилование несовершеннолетней дочери

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Сегодня судом присяжных в Актобе вынесен приговор Ермеку Ахметову, который в феврале 2019 года изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь и после совершения особо тяжкого преступления скрылся с места происшествия! Он признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 120, части 3 статьи 124 УК РК", - написала в Facebook руководитель фонда "Немолчиkz" Дина Тансари.
По ее информации, суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы в учреждении строгого режима и выплате 5 млн тенге морального ущерба.
Дина Тансари также рассказала о тяготах, с которыми маме девочки пришлось столкнуться в процессе расследования этого дела.
После того как полиция выдала пресс-релиз с подробными адресными данными, им пришлось менять все, начиная с имен и заканчивая адресом, школой и т.д. Все это смогли выдержать благодаря маме! В трудной жизненной ситуации она осталась без поддержки государства, которое не думает о том, как справляются матери и дети в таких ситуациях!" - говорится в сообщении.
Напомним, в конце 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за изнасилование. Статья "Изнасилование" переведена в категорию тяжких преступлений, что лишает насильников возможности примириться с потерпевшими. Также ужесточено наказание за изнасилование малолетних и насильственные действия сексуального характера в отношении них.
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