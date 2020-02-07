К 19 годам приговорили жителя Актюбинской области за изнасилование несовершеннолетней дочери

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Актобе. 6 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня суд присяжных приговорил жителя Актюбинской области к 19 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери, передает Kazakhstan Today.

Сегодня судом присяжных в Актобе вынесен приговор Ермеку Ахметову, который в феврале 2019 года изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь и после совершения особо тяжкого преступления скрылся с места происшествия! Он признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 120, части 3 статьи 124 УК РК", - написала в Facebook руководитель фонда "Немолчиkz" Дина Тансари.

По ее информации, суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы в учреждении строгого режима и выплате 5 млн тенге морального ущерба.

Дина Тансари также рассказала о тяготах, с которыми маме девочки пришлось столкнуться в процессе расследования этого дела.

После того как полиция выдала пресс-релиз с подробными адресными данными, им пришлось менять все, начиная с имен и заканчивая адресом, школой и т.д. Все это смогли выдержать благодаря маме! В трудной жизненной ситуации она осталась без поддержки государства, которое не думает о том, как справляются матери и дети в таких ситуациях!" - говорится в сообщении.

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