Актобе. 19 августа. Kazakhstan Today - Жителя Актобе разыскивают за изнасилование родной дочери, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службе областного департамента полиции, в феврале текущего года в селе Каргалинское, в квартире, 36-летний местный житель надругался над своей несовершеннолетней дочерью, после чего скрылся.

По данному факту начато досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК. Подозреваемый Ермек Ахметов объявлен в международный розыск.

Приметы подозреваемого: рост 170-175 сантиметров, коренастого телосложения; лицо овальное; волосы черные, волнистые, возможно, коротко стриженный. Лоб высокий; брови густые, прямые; глаза каре-зеленые; нос большой; губы тонкие; подбородок выступающий; ушные раковины оттопыренные.

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