Отчим несколько лет насиловал девушку в Алматы

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Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - В Алматы 18-летняя девушка призналась, что её долгие годы насиловал отчим, передает Kazakhstan Today.

На откровение она решилась после того, как мужчину задержали. Тогда выяснилось, что он организовал секс-притон и незаконно хранил оружие. Более того, был приверженцем салафизма и планировал отправиться воевать в Сирию. Пока факт насилия не доказан, мужчина находится под домашним арестом. А девушка и её семья боятся за собственную безопасность, сообщает телеканал КТК .

По словам девушки, с 13 лет её регулярно насиловал и избивал отчим. Постоянные угрозы и приставания стали невыносимыми. Анара не выдержала и рассказала всё родным.

Он с детства меня домогался. Когда мне исполнилось буквально 13-14 лет, он меня изнасиловал. Я не могла об этом маме рассказать, я боялась семью разрушить. Столько лет они вместе живут, уже четверо детей", - сказала девушка.

Когда мать узнала, что её дочь насиловал собственный муж, женщина забрала детей и ушла из дома. Она написала заявление в полицию. Тогда и поняла, что всё это время жила с опасным человеком. Оказалось, мужчина содержал секс-притон и незаконно хранил оружие. Асель знала только о том, что её супруг был приверженцем салафизма и мечтал уехать воевать в Сирию.

Сейчас семья живёт на съёмной квартире. На улицу никто не выходит, по телефону не разговаривают. Дети боятся своего отца. Ведь он до сих пор на свободе.

В качестве меры пресечения судом был избран домашний арест. В настоящее время в нашей перспективе после проведения комплекса всех мероприятий планируется пересмотр меры пресечения на содержание под стражей", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

В суде уверяют, что заключать мужчину под стражу не было оснований. Решение выносили лишь по двум эпизодам: содержание притона и хранение оружия. А вот факт насилия ещё надо доказать.

Данное лицо подозревается в организации, а также содержании притона для занятия проституцией, в группе лиц по предварительному сговору. Вместе с этим он также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В ходатайстве следователя не была указана статья по изнасилованию", - сказал сотрудник пресс-службы Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.





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