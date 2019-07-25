Уральск. 24 июля. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане расследуют случай сексуального насилия в отношении 11-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

Отделом полиции Акжайыкского района начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

По информации ведомства, заявление поступило 15 июля от 59-летней жительницы области. Помимо обращения в правоохранительные органы, женщина, проживающая в Теректинском районе, также рассказала о ситуации газете " Мой город ".

По словам Салтанат (здесь и далее имена изменены по этическим соображениям), сожитель её племянницы развращал 11-летнюю Аружан.

Айсулу - дочь моей младшей сестры, у неё трое детей - два сына и дочь. Ее старшего сына я забрала к себе, воспитала его, выучила, сейчас он готовится поступать в вуз. Средний сын учится в школе №15, он инвалид. Аружан воспитывалась у матери. У всех троих детей разные отцы. В 2016 году Айсулу познакомилась с мужчиной и начала с ним жить. Как выяснилось позже, сожитель племянницы был ранее судим за кражу, нигде не работал, жили они в Акжайыкском районе. Позже переехали в Жангалинский район, мужчина устроился чабаном в одно из крестьянских хозяйств. Девочку определили в школу-интернат, там наша малышка впервые рассказала педагогам о том, что отчим заставляет её "делать плохие вещи". Но вместо того, чтобы забить тревогу, работники школы вызвали мужчину и мать девочки и велели им уехать из поселка. Наверное, не хотели портить статистику", - предполагает женщина.

В мае 2019 года, продолжает она, семья переезжает в Уральск, девочку определяют в одну из городских школ. Но отчим все также продолжает приставать к ребенку.

По собственному признанию, Салтанат узнала о происходящем случайно, когда Аружан вместе с матерью гостила у неё.

Я была в шоке от услышанного, не могла поверить собственным ушам. Аружан начала плакать, обняла меня и просила не отпускать её, умоляла оставить её у себя. Говорила, что не хочет возвращаться домой. Я начала расспрашивать её о случившемся. Ей сейчас 11 лет, она была умной, веселой, общительной девочкой. Но сейчас её не узнать, стала замкнутой, всего боится. По её словам, отчим приставал к ней, под разными предлогами вывозил её из дома, совершал непристойные вещи, принуждал к анальному сексу, пальцами ковырял. Угрожал, что если она кому-нибудь об этом расскажет, то забьет их с матерью до смерти. Естественно, девочка молчала, никому не говорила, так как много раз видела, как отчим избивает её маму. Когда я рассказала об этом Айсулу и потребовала написать заявления, она сказала, чтобы я не лезла в их семью и что она сама во всем разберется. Более того, она начала выгораживать и защищать своего сожителя. Девочку я оставила у себя, забрала её документы и 14 июля написала заявление в отдел полиции", - рассказала Салтанат.

Женщина возмущена, что сожитель ее племянницы до сих пор находится на свободе.

Его задержали 15 июля в Уральске, доставили в районный отдел полиции, а 16 июля его отпустили! В тот же вечер он позвонил мне и звонит по сей день требует, чтобы я забрала заявление. Как только Аружан услышала его голос, у неё началась истерика. Как? Почему он на свободе? Неужели его не могут арестовать, пока идет расследование? Неужели ему все сойдет с рук? Девочку направили на экспертизу, результаты готовы, но мне ничего не говорят. Доверенность у Айсулу я не смогла получить. Она говорит, что потеряла удостоверение. На фоне всего этого у меня у самой начались проблемы со здоровьем, поднялось давление. Боюсь, что этот изверг украдет у меня ребенка", - добавила Салтанат.

Между тем в Жангалинской школе-гимназии подтвердили, что девочка проучилась у них один учебный год, однако уверяют, что ребенок не рассказывал о домогательствах отчима.

В сентябре она была зачислена в школу, а через год, 4 мая, внезапно мать принесла "корешок" из городской школы, написала заявление и забрала документы. Аружан жила в интернате и часто плакала, что не хочет идти домой на выходные. На вопрос, в чем причина, она говорила, что её отчим строгий человек и что он часто бьет маму. О том, что в отношении неё мужчина якобы совершал развратные действия, мы узнали на днях от следователя. Его мы никогда не видели, да и мать к нам приходила всего два раза, об их семье я особо ничего не знаю, они приезжие, работали и жили на чабанской точке. Девочка сама по себе очень хорошая, умная, никаких отклонений мы не замечали. Один раз с ней возникли проблемы, когда мать отказалась забирать её домой на выходные. Сказала, что ей ребенок не нужен. Тогда мы написали письмо в районный отдел полиции, вмешались специалисты из отдела образования и мать все же забрала Аружан домой", - проинформировала школьный психолог Жангалинской школы-гимназии Айкоркем Мухамбетова.

В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы . К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.

В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус . Девочка возвращалась с тренировки. По дороге изверг затащил ее в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходят в школу, и надругался над ней.

Кроме этого, в Казахстане ужесточили наказание в отношении насильников, надругавшихся над детьми. Несмотря на это, масштаб преступлений в отношении несовершеннолетних ужасает. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату.

В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних.

С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей. Один из шокирующих случаев, потрясших весь Казахстан, произошел летом 2016 года в Актау, где была похищена и изнасилована шестилетняя девочка. Ребенка в бессознательном состоянии обнаружили через несколько часов после исчезновения. За жизнь девочки несколько месяцев боролись врачи Республиканского научного центра материнства и детства, куда она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Однако в ноябре девочка скончалась.

По данным Генпрокуратуры РК, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году).

Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию.

О необходимости принятия жестких и кардинальных мер в отношении педофилов неоднократно заявляли общественные и политические деятели РК. В частности, сенатор Мухтар Алтынбаев ранее заявлял: "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто".

В некоторых странах мира применяются радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.

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