Расследование дела об изнасиловании трехлетней девочки в Шу находится на контроле прокуратуры

Тараз. 22 июня. Kazakhstan Today - Дело об изнасиловании трехлетней девочки в Шу находится на особом контроле прокурора области Жамбылской области Кусаинова и начальника Департамента областной полиции Оразалиева, передает Kazakhstan Today.

18 июня текущего года в Шуский районный отдел полиции поступило сообщение об изнасиловании трехлетней девочки в городе Шу . По горячим следам задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления 25-летний житель города Шу. В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе Тараза", - прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней".

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия", - отметили в полиции.









Отметим, ранее представители общественности выступили с требованием ужесточить наказание за преступления , связанные с насилием над детьми и женщинами. По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, то виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности.

В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы . К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.

В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус . Девочка возвращалась с тренировки. По дороге изверг затащил ее в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходят в школу, и надругался над ней.

В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних.

С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации . Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей. Один из шокирующих случаев, потрясших весь Казахстан, произошел летом 2016 года в Актау, где была похищена и изнасилована шестилетняя девочка. Ребенка в бессознательном состоянии обнаружили через несколько часов после исчезновения. За жизнь девочки несколько месяцев боролись врачи Республиканского научного центра материнства и детства, куда она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Однако в ноябре девочка скончалась

По данным Генпрокуратуры РК, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году).





И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно", - сообщил Асхат Даулбаев в бытность генеральным прокурором РК.





Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию.

О необходимости принятия жестких и кардинальных мер в отношении педофилов неоднократно заявляли общественные и политические деятели РК. В частности, сенатор Мухтар Алтынбаев ранее заявлял: "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто".

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