15-летняя девочка погибла в Восточном Казахстане под колесами грузовика

Усть-Каменогорск. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане грузовик насмерть сбил 15-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.
Авария случилась в селе Быструха Глубоковского района, пишет YK-news.kz.
27 сентября, около 21.00, 41-летний водитель грузового автотранспорта допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Ребенок, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, в Кызылорде вынесли приговор водителю КамАЗа, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух детей и скрылся с места трагедии. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и лишили прав на 7 лет.
В Алматы ребёнок 2010 года рождения ехал по тротуару и упал под колёса грузовика. От полученных травм он скончался до приезда скорой медицинской помощи.
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