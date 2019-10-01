15-летняя девочка погибла в Восточном Казахстане под колесами грузовика

"В съемной квартире "клиенты" наносили приглашенному гостю или гостье телесные повреждения, отбирали у них ценные вещи: деньги, мобильные телефоны, украшения. Возможно, злоумышленники полагали, что их жертвы не будут обращаться в полицию".