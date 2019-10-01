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15-летняя девочка погибла в Восточном Казахстане под колесами грузовика

30.09.2019, 14:06 12664
Усть-Каменогорск. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане грузовик насмерть сбил 15-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.
 
Авария случилась в селе Быструха Глубоковского района, пишет YK-news.kz.
 

27 сентября, около 21.00, 41-летний водитель грузового автотранспорта допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Ребенок, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
Напомним, в Кызылорде вынесли приговор водителю КамАЗа, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух детей и скрылся с места трагедии. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и лишили прав на 7 лет.
 
В Алматы ребёнок 2010 года рождения ехал по тротуару и упал под колёса грузовика. От полученных травм он скончался до приезда скорой медицинской помощи.
 

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