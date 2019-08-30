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В Алматы ребенок упал под колеса грузовика

29.08.2019, 15:22 10369
Алматы. 29 августа. Kazakhstan Today - Наезд на ребенка со смертельным исходом произошёл в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщается на странице @chp_kz в Instagram, инцидент произошел в микрорайоне Алгабас. 

"Со слов очевидцев ребёнок ехал по тротуару и упал, прямо под колёса грузовика. В результате от полученных травм ребёнок 2010 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.


 

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