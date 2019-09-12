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Водитель КамАЗа проведет 9 лет в колонии за смертельный наезд на двух детей

11.09.2019, 11:45 8722
Кызылорда. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылорде вынесен приговор водителю КамАЗа, насмерть сбившему двух детей, передает Kazakhstan Today.
 
Трагедия произошла в мае текущего года на улице Абдыкадырова в поселке Белкуль города Кызылорды. 
 
"Подсудимый М., находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, сбил стоявших возле дороги на самокате и велосипеде двух малышей и скрылся с места преступления. В результате полученных трав один из несовершеннолетних скончался на месте преступления, другой - в приемном покое больницы", - напомнили в пресс-службе суда №2 города Кызылорды.
 
М. признан судом виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме этого, он лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
 
Приговор пока не вступил в законную силу.
 
Как сообщалось ранее, в Восточно-Казахстанской области нетрезвая автоледи сбила девушку и ребенка, а в Актюбинской области водитель "Фольксвагена" сбил насмерть двух детей на велосипеде.
 

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