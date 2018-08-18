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В Актюбинской области водитель "Фольксвагена" сбил насмерть двоих детей на велосипеде18.08.2018
Происшествия  11:11

Актобе. 18 августа. Kazakhstan Today - В Актюбинской области водитель "Фольксвагена" сбил насмерть двоих детей на велосипеде, передает Kazakhstan Today.


ДТП произошло на Оренбургской трассе в районе поселка Сарыжар. Экспертиза установила, что автомобиль "Фольксваген" разогнался до скорости 127 километров час и сбил на дороге двух мальчиков 14 и 13 лет, которые ехали на велосипеде. От полученных травм оба погибли, пишет газета "Диапазон".

За рулем автомобиля был 44-летний житель Актобе. В суде он рассказал, что машины на дороге ехали параллельно движению детей на велосипеде. Но вдруг велосипед с детьми резко повернул влево и пересек встречную полосу. Он жал на тормоза, но избежать столкновения не удалось. Один мальчик от удара упал на лобовое стекло и разбил его. Водитель сам потерял сознание, а когда очнулся, увидел детей, лежавших в крови.

Судэкспертиза показала, что ещё до аварии у машины был неисправен тормозной механизм заднего правого колеса.

Суд приговорил водителя к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (раньше это называлось колонией-поселением). Также суд лишил его водительских прав на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.
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