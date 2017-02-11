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15 лет получил извращенец из Тараза за попытку изнасилования родной племянницы10.02.2017
  • Фото: ortcom.kz
Криминал  09:56

Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Таразе апелляционный суд оставил без изменения приговор 26-летнему Айбеку Кутылмуратову, пытавшемуся изнасиловать родную племянницу. Не помогли даже измененные показания матери ребенка, которая вначале заявила о преступлении, а позже утверждала, что оговорила деверя со зла. В суде вина дяди 10-летней девочки полностью доказана, приговор прежний - 15 лет колонии.

Судья пояснил, что опирался на выводы экспертиз (на нижнем белье школьницы обнаружили дядину ДНК), а также на первоначальные показания самой девочки. Она в подробностях рассказывала, как брат отца пытался ее изнасиловать. Говорила: такое было - и не раз, передает Kazakhstan Today.

Позже на суде мать ребенка заявила, что это она подговорила дочь оговорить родственника. Хотела, чтобы тот перестал пить. Женщина показывала заключения гинеколога, что у ребенка нет повреждений и даже хотела сесть в тюрьму за ложный донос. Но суду показалось странным, что мать девочки так и не смогла объяснить, почему она выбрала именно такой способ для борьбы с алкоголизмом деверя, сообщает канал КТК.

"Мы задавали ей неоднократно вопросы: почему она прибегла к такому методу, почему она не сказала, не вызвала сотрудников полиции, если он ей докучал, значит, тем, что злоупотреблял спиртными напитками? Должного ответа мы не получили. Так что, как и суд первой инстанции, мы расцениваем изменение позиции матерью потерпевшей девочки только тем, что они находятся в родственных отношениях", - прокомментировал председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда Нурмухаммат Абидов.
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