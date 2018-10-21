Павлодар. 20 октября. Kazakhstan Today - 17-летний павлодарец осужден на 10 лет за убийство матери и отчима, передает Kazakhstan Today.

Приговор несовершеннолетнему вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, пишет pavlodarnews.kz

"Суд признал парня виновным в двойном убийстве и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Срок исчислять с момента вынесения приговора и зачесть к назначенному наказанию срок пребывания под стражей с 16 марта по 18 октября 2018 года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 дней с момента провозглашения", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Кроме того, суд обязал парня выплатить миллион тенге морального ущерба родным погибшего отчима.

Напомним, трагедия произошла на даче павлодарского садоводства "Весна". Во дворе дома были обнаружены тела 28-летнего мужчины и 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. В этот же день по подозрению в двойном убийстве был задержан 17-летний парень. В суде подросток своей вины не признавал, заявляя, что во время допросов на него оказывали давление. А во время прений парень обвинил в совершении преступления брата своего отчима.

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