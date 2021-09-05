20-летнего насильника задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - В столице за попытку изнасилования задержали 20-летнего преступника, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские задержали подозреваемого по "горячим следам", сообщили в ДП Нур-Султана.
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 42-летняя женщина вышла на пробежку по улице Момышулы и заметила подозрительного мужчину, который шел за ней следом. Со слов потерпевшей, в руках у него было два пакета. Как стало известно позже, чтобы скрыться после содеянного он намеревался переодеться. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал женщину и повалив ее на землю, начал применять грубую силу. К счастью, прохожие услышали ее крики и поспешили на помощь. Увидев людей, преступник успел скрыться".
Насильником оказался 20-летний безработный. Женщина опознала напавшего. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства