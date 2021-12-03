Главврач больницы в Байконыре выписал себе премию на 2,5 млн тенге

БАЙКОНЫР. 2 ДЕКАБРЯ - В декабре 2020 года главный врач ГКП "Многопрофильная больница города Байконыр" незаконно начислил себе премиальные выплаты на сумму, превышающую 2,5 млн тенге. В настоящее время ведется следствие в рамках уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокуратурой комплекса "Байконур" признано законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГКП "Многопрофильная больница города Байконыр" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в декабре 2020 года главный врач Многопрофильной больницы города Байконыр, используя свое должностное положение, посредством незаконного начисления себе премиальных выплат совершил хищение принадлежащих данному медицинскому учреждению денежных средств в размере более 2 миллионов 500 тысяч тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния и возмещения причиненного ГКП "Многопрофильная больница города Байконыр" материального ущерба.