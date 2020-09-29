33 автомобиля доставили на штрафстоянку в Шымкенте за неделю

Шымкент. 28 сентября. Kazakhstan Today - В период с 21 по 27 сентября сотрудниками полка патрульной полиции было составлено более 4000 административных протоколов по дорожной части, передает Kazakhstan Today.
За этот период на штрафстоянку доставлено 33 автомобиля.
Как сообщает Polisia.kz, 325 водителей управляли автотранспортном с тонированными передними стеклами, 227 водителей пользовались при вождении сотовыми телефонами, 494 водителей управляли автомашиной с непристегнутыми ремнями безопасности.
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