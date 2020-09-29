33 автомобиля доставили на штрафстоянку в Шымкенте за неделю

Шымкент. 28 сентября. Kazakhstan Today - В период с 21 по 27 сентября сотрудниками полка патрульной полиции было составлено более 4000 административных протоколов по дорожной части, передает Kazakhstan Today.

За этот период на штрафстоянку доставлено 33 автомобиля.

Как сообщает Polisia.kz , 325 водителей управляли автотранспортном с тонированными передними стеклами, 227 водителей пользовались при вождении сотовыми телефонами, 494 водителей управляли автомашиной с непристегнутыми ремнями безопасности.

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