Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Действующий под различными предлогами мошенник обманул жителей Алматы на 35 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Следственный отдел управления полиции Алмалинского района расследует уголовные дела по фактам мошенничества, возбужденные в отношении 33-летнего уроженца Туркестанской области К., сообщает Polisia.kz

Установлено, что подозреваемый с 2018 года по настоящее время путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладел чужими денежными средствами в крупном размере. Для совершения преступления фигурант через знакомых и друзей распространил слух, что может помочь поступить в вузы с последующим получением ученой степени доктора наук. Другим гражданин К. обещал свою помощь в получении жилья по государственным программам. Третьим рассказывал, что имеет связи для получения земельных участков", - рассказал начальник управления полиции Есен Искаков.

Он уточнил, что сумма материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 35 млн тенге. Трое пострадавших обратились с заявлением в полицию.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП города Алматы. Проводится досудебное расследование по часть 3 статьи 190 УК РК.

Полиция просит пострадавших от действий подозреваемого обратиться по телефонам: 8 (705) 771-13-71; 8 (702) 333-42-64; 8 (775) 106-18-84.

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