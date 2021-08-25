Карагандинец украл станки на 3 млн тенге с предприятия в Темиртау

Фото: polisia.kz

ТЕМИРТАУ. 24 АВГУСТА - Карагандинец похитил станки на 3 млн тенге с предприятия в Темиртау, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





17 августа в управление полиции Темиртау обратился директор одного из ТОО. По его словам, с территории предприятия в течение полугода пропали несколько станков шлакопереработки. Ущерб предприниматель оценил в сумму около 2,8 млн тенге. Полицейские сработали оперативно. Уже через некоторое время в кабинете у следователя давал показания 32-летний житель города Караганды. Злоумышленник решил открыть свое кустарное производство по переработке шлака, а на покупку станков деньги не тратить не хотел. Сначала украл один станок - поисков не было. Решив, что владелец даже не заметил кражи, украл еще несколько станков. Полицейские закрыли "кооператив", а технику вернули владельцу", - сообщает polisia.kz.





В отношении карагандинца начато досудебное расследование.





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