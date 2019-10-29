В Мангистауской области за пять лет поймали 44 педофила

Актау. 28 октября. Kazakhstan Today - За пять лет в Мангистауской области было совершено 44 преступления сексуального характера в отношении малолетних детей в возрасте от 3 до 13 лет, передает Kazakhstan Today.

Все 44 преступника-педофила задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы. Несмотря на снижение преступлений данной категории в отчетном периоде, считаю, что в дошкольных учреждениях, а также в начальных классах средних школ, в том числе частных садах и школах, необходимо организовать проведение занятий с участием детских психологов, которые помогут объяснить детям, что сегодня общение на улице с чужими посторонними людьми может привести к трагическим последствиям", - цитирует портал " Лада " начальника ДП Мангистауской области Каната Таймерденова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства