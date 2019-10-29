В Мангистауской области за пять лет поймали 44 педофила

Все 44 преступника-педофила задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы. Несмотря на снижение преступлений данной категории в отчетном периоде, считаю, что в дошкольных учреждениях, а также в начальных классах средних школ, в том числе частных садах и школах, необходимо организовать проведение занятий с участием детских психологов, которые помогут объяснить детям, что сегодня общение на улице с чужими посторонними людьми может привести к трагическим последствиям", - цитирует портал "Лада" начальника ДП Мангистауской области Каната Таймерденова.
Напомним, недавно в Актау педофил на такси увез шестилетнюю девочку в район кладбища. Преступник не успел надругаться над девочкой - его спугнули прохожие.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и педофилию. По последним данным в Казахстане 11 педофилов приговорены к химической кастрации.
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