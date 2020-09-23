В Алматинской области у браконьеров изъяли 50 килограммов рыбы и моторную лодку

Талдыкорган. 22 сентября. Kazakhstan Today - 22 сентября в ходе рейда в рамках ОПМ "Браконьер" полицейскими Капшагайской природоохранной полиции совместно с инспекторами по охране рыбных запасов РГУ "Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира" были задержаны жители села Актас Талгарского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , мужчины при помощи запрещенных мелкоячеистых сетей, на моторной лодке занимались незаконной ловлей рыбы.

Правоохранители изъяли у браконьеров лодку с мотором, сети и 50 килограммов свежевыловленной воблы. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов).

В ходе совместных рейдовых мероприятий выявлено 105 правонарушений, в числе которых 59 нарушений правил охоты, 20 рыболовства, 13 нарушений правил содержания и защиты зеленых насаждений. Возбуждено четыре уголовных дела. В уполномоченный орган направлено шесть административных материалов за незаконную перевозку рыбы и один за хранение саксаула без соответствующих документов. Изъято пять единиц огнестрельного оружия. Мы напоминаем жителям области о том, что незаконная добыча рыбных ресурсов, охота на животных и уничтожение исчезающих видов растений преследуются по закону. Активная фаза ОПМ "Браконьер" продлится до 30 сентября", - рассказал старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции УМПС ДП Алматинской области Ерлан Куджаков.

19 сентября более 200 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области.

5 сентября в СКО задержан нетрезвый сельчанин, перевозивший в салоне авто три незарегистрированных ружья и отстрелянную дичь.

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