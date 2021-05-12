В СКО 58-летний сельчанин убил жену и ранил внучку

Фото: ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 МАЯ - 10 мая, в 17.15, в отдел полиции Тимирязевского района департамента полиции СКО поступило сообщение о том, что в одном из домов райцентра Тимирязево слышны выстрелы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прибытии на место происшествия во дворе дома полицейские обнаружили тело женщины 1962 года рождения, а в доме находилась девочка 2007 года рождения, с огнестрельными ранениями, которая была госпитализирована в Тимирязевскую районную больницу, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.

Как оказалось, хозяин дома, 1962 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой, выстрелил в нее из ружья марки "ИЖ", в результате чего женщина скончалась на месте. Находившаяся в доме внучка также получила огнестрельное ранение.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство); части 3 статьи 24 - пунктам 1, 14 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство заведомо несовершеннолетнего лица).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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