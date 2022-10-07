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Дикому Арману продлили арест до 7 декабря

06.10.2022, 15:35 17361
Дикому Арману продлили арест до 7 декабря
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили арест до 7 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 11 месяцев, то есть до 7 декабря", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города Алматы.


Постановление суда не вступило в законную силу.
 
Напомним, он проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.

7 февраля 2022 года стало известно, что Дикий Арман задержан полицией за похищение 24 мирных граждан.
 

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Сотрудники колонии признаны виновными за пытки осужденных в Уральске

07.10.2022, 10:45 1106
Сотрудники колонии признаны виновными за пытки осужденных в Уральске
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Уральском городском суде огласили приговор в отношении четырех сотрудников учреждения РУ-170/1 ДУИС по Западно-Казахстанской области, которые обвинялись в пытках над заключенными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На скамье подсудимых 30-летний замначальника отдела режима и охраны Сержан Утегенов, 29-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны Самархан Салтаев, 28-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны Дархан Байториев и 22-летний контролер отдела режима и охраны Алпамыс Кенжеш, сообщает портал "Мой город".
 
Из материалов дела следует, что с 27 февраля по первое марта прошлого года в камере №20 содержались прибывшие в учреждение заключенные, которые впервые были осуждены - Виталий Уколов, Алексей Кереев, Иван Обровец, Артем Траисов, Роман Ибатуллин, Магжан Туймалиев, Николай Болдырев, Рубек Сейткереев и Батырхан Абдулла.
 

27 февраля в 20.00 контролер Толеев увидел, что в камере №20 не спал осужденный Уколов. Он в грубой форме сделал ему замечание, в ходе чего возникла словесная перепалка. Другие заключенные от ругани проснулись и сделали замечание Толееву. Тогда последний пригрозил Уколову, что из-за его выходки и дерзости "будет страдать вся камера". Первого марта Толеев заступил на дежурство в дневную смену и сообщил об инциденте заместителю начальника отдела режима и охраны Сержану Утегенову, Байториеву, Салтаеву и Кенжеш о необходимости проведения профилактической работы с содержащимися в указанной камере лицами. В тот же день Утегенов, Толеев и Кенжеш вывели всех арестантов из камеры №20 и строем повели по коридору в сторону медсанчасти. Там заключенных построили вдоль стены. Далее Уколова, Обровец, Абдулла, Траисова и Кереева завели на лестничную площадку, где их также построили лицом к стене", - говорится в материалах дела.

 
После чего сотрудники колонии по очереди начали заводить в кабинет заключенных и избивать их. Удары наносились хаотично, в разные части тела, при этом сотрудники применяли и резиновую палку.
 
По информации издания, сами подсудимые вину свою не признали, однако их вина была доказана в ходе судебного следствия.
 
Таким образом, суд приговорил Сержана Утегенова признать виновным по статье 146 УК РК "Пытки" и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Он также лишен звания старшего лейтенанта юстиции. Однако наказание Утегенова является условным.
 
Самархан Салтаев также признан виновным в пытках, ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Суд лишил его специального звания капитана юстиции. Наказание Салтаева тоже является условным.
 
Дархан Байториев свой срок лишения свободы в три года он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Звания лейтенанта юстиции его также лишили и запретили занимать вышеуказанные должности в течение трех лет.
 
Алпамыса Кенжеша суд признал виновным и назначил ему наказание сроком на три года и шесть месяцев в колонии средней безопасности с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Звания младшего сержанта он тоже лишился.
 
Кроме этого, суд обязал осужденных выплатить Ивану Обровец моральную компенсацию в 500 тысяч тенге, Траисову - один миллион тенге, Туймалиеву - 500 тысяч тенге. А Уколов имеет право взыскать со своих обидчиков расходы на лечение.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 

Вкладчики финпирамиды потеряли более 900 млн тенге: организаторы осуждены в Алматы

07.10.2022, 10:24 2011
Вкладчики финпирамиды потеряли более 900 млн тенге: организаторы осуждены в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - В районном суде № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денежного имущества и прав на него в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года ранее дважды судимая за мошенничество организовала финансовую пирамиду. Она привлекла в компанию еще 7 граждан, с которыми совместно зарегистрировала ТОО "I" и TOO "G".
 

Вышеуказанные ТОО служили для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков", - рассказали в пресс-службе городского суда Алматы.

 
Известно, что финпирамида имела структурные отделения в Астане, Таразе, Актау, Караганде, Семее.
 

Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Данные ТОО, не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке", - сказано в сообщении ведомства.

 
По данным пресс-службы, от деятельности финпирамиды пострадали 209 человек, им нанесен ущерб в 931,6 миллионов тенге.
 
Приговором суда 8 лиц признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды.
 
Подсудимой Я. было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права занимать деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.
 
Остальным подсудимым назначено от 5 до 6 лет лишения свободы. В отношении одной из осужденных судом применена статья 63 УК РК и наказание назначено условно в связи с отсутствием ущерба от ее деятельности.
 
Приговор не вступил в законную силу.

В Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек.
 

Январская трагедия: в Усть-Каменогорске осудили еще двух участников беспорядков

06.10.2022, 20:26 12361
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ОКТЯБРЯ - В Усть-Каменогорске осудили еще двух человек по делу о январских событиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уголовное дело рассматривалось по двум статьям Уголовного кодекса РК, сообщает YK-news.kz.
 
5 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении двух человек. Уголовное дело рассматривалось по частям 2, 3 статьи 272 УК РК (Участие и призывы к массовым беспорядкам) и пункту 3 части 2 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
 
Одному подсудимому назначено 4 года лишения свободы, второму - 3 года лишения свободы.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

В Актау задержали экстремистов-вымогателей

06.10.2022, 19:44 13241
АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области получили оперативную информацию о вымогательстве денег приверженцами деструктивного религиозного течения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13 сентября в 23.30 группа лиц по предварительному сговору обманным путем заманила потерпевшего в съемную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Они угрожали пистолетом, все происходящее снимали на камеру смартфона, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудники управления по противодействию экстремизму и управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками ДКНБ региона задержали четырех приверженцев деструктивного религиозного течения. Проведены обыски. Все вещественные доказательства изъяты. Обезвреженные лица водворены в изолятор временного содержания.
 
Факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по статье 194, часть 2, "Вымогательство", а также статье 126, часть 2, УК РК "Незаконное лишение свободы".
 
 

Фиктивные счета-фактуры более чем на миллиард тенге выписал житель Шымкента

06.10.2022, 16:36 16446
Фиктивные счета-фактуры более чем на миллиард тенге выписал житель Шымкента
Фото: pixabay.com
ШЫМКЕНТ. 6 ОКТЯБРЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для реализации преступного умысла им образовано 3 компании, общий оборот которых превысил 1,1 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов", - сообщает АФМ.  


Уголовное дело рассматривается в суде.


 

Прыгнувшего на голову кошке живодера задержали в Актау

06.10.2022, 13:33 19801
Прыгнувшего на голову кошке живодера задержали в Актау
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - В Актау задержали 35-летнего живодера, который в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову кошке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВД Казахстана, инцидент произошел в шестом микрорайоне 4 октября около 22.00. Подозреваемого задержали. В содеянном он сознался.
 

Действия живодера зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина во дворе дома прыгает на голову кошки. Животное бьется в судорогах, а изверг как ни в чем не бывало продолжает свой путь", - сообщает портал "Мой город".

 
Дело завели по статье "Жестокое обращение с животными".
 

Максимум, что грозит подозреваемому, - 30 суток ареста. И это даже после ужесточения наказания в новом закон об ответственном обращении с животным", - отмечает издание.

 
Тем временем кошка находится в тяжелом состоянии, она страдает от судорог.

 
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
 
В августе сообщалось, что в Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши.
 
Массовая бойня в Талгаре: зоозащитники обнаружили место, где убивали собак.
 
В середине мая в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
 
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
 
Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов.
 
Ранее зоозащитники написали президенту обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".
 

В Атырау выявили нарколабораторию в подвале дома

06.10.2022, 12:55 20856
В Атырау выявили нарколабораторию в подвале дома
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 6 ОКТЯБРЯ - В Атырау полицейские выявили нарколабораторию в подвале одного из домов города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены трое подозреваемых в выращивании запрещенных растений, содержащих наркотические вещества. Они превратили один из частных подвалов в нарколабораторию. Там были установлены специальные световые, тепловые, воздухообменные приборы", - информирует Polisia.kz.


Сообщается, что из мини-теплицы было изъято 17 кустов конопли. При обыске по месту жительства подозреваемых были изъяты холодное оружие и средства для употребления марихуаны, запрещенная на территории страны религиозная литература.
 
Выяснилось, что подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения.
 
По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время трое подозреваемых водворены в ИВС.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане резко увеличилось число нарколабораторий.
 

Пристававший на улице к восьмилетней девочке извращенец задержан в Актау

06.10.2022, 12:04 21051
Пристававший на улице к восьмилетней девочке извращенец задержан в Актау
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - В социальной сети появилось видео домогательства маньяка по отношению к восьмилетней девочке. В полиции региона сообщили, что подозреваемый задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео домогательства маньяка по отношению к восьмилетней девочке появилось в Сети. На кадрах видео видно, как мужчина потрогал девочку, информирует издание "Лада".
 
Мать пострадавшей девочки в социальных сетях рассказала, что инцидент произошел 28 сентября в 17.30 в Актау.
 

У нас еще светло было в это время, а вокруг было много людей, но ничего не остановило этого нечеловека. Мои дочь и племянник возвращались из школы. Прямо возле нашего дома их ожидал мужчина, который заранее проследил за детьми. Злоумышленник подошел к моей дочери, начал грубо трогать ее за интимные места и стонать. Дети пришли домой в шоковом состоянии, они несколько дней не выходили из дома, не могли ходить в школу. Нам пришлось соврать им, что плохого дядю поймали и посадили в тюрьму, - рассказала женщина в соцсетях.


 
В тот же день женщина написала заявление в полицию.
 

Я ходила в РУВД, общалась с заместителем начальника уголовного розыска. Мне дали понять, что никто не шевелится. Если даже поймают этого мужчину, то ему светит только штраф. Разве это правильно? Я сама нашла записи с видеокамер. На них видно его лицо. При желании найти этого человека можно было еще в первый день", - пожаловалась мама пострадавшей.

 
В полиции региона сообщили, что подозреваемого задержали.
 

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Актау по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней). В настоящее время проводится досудебное расследование, будет полная и объективная проверка, после чего будет дана правовая оценка. Данное дело поручено опытному следователю. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции.


Пристававшего к девочкам извращенца разыскивают в Шымкенте.
 

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