В ВКО грабитель напал на 82-летнего пенсионера

Усть-Каменогорск. 5 ноября. Kazakhstan Today - В конце октября в дежурную часть отдела полиции Риддера поступило сообщение от пенсионера о том, что около получаса назад неизвестный, применив силу, похитил у него деньги. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе следствия установлено, что мужчина, находясь в отделении банка, заметил, как сотрудница сняла в банкомате для пожилого человека крупную сумму денег. У злоумышленника возникла мысль совершить грабеж. Он проследил за пенсионером до самого дома.

Осознавая, что в силу своего пожилого возраста пенсионер не сможет оказать сопротивление, злоумышленник, перепрыгнув через ограду, незаконно проник во двор. Применив насилие, похитил из дома 65 000 тенге и скрылся с места преступления", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК (Грабеж, совершенный в крупном размере). В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Риддера. Деньги изъяты. Следствие продолжается.

3 ноября в Риддере задержан 46-летний подозреваемый в убийстве 71-летнего мужчины.

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