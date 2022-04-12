В Акмолинской области у закладчиков изъяли 96 свертков синтетических наркотиков

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области полицейские у закладчиков изъяли 96 свертков синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7 апреля сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в городе Кокшетау были проведены две спецоперации, по итогам которых задержаны горожане, занимающиеся закладкой наркотических средств, информирует Polisia.kz

Во время задержания у 31-летнего жителя областного центра обнаружены два свертка с веществом порошкообразной консистенции белого цвета, еще 27 свертков с аналогичным веществом полицейские нашли по его месту жительства.

Сообщается, что при проведении дальнейших следственных действий задержанный выдал оперативникам места закладок, при проверке которых изъято пять свертков. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP общей массой 15.75 грамма, что относится к особо крупному размеру.

В тот же день оперативники задержали еще одного закладчика с крупной партией "синтетики". При осмотре в карманах у 30-летнего горожанина оперативники нашли 60 свертков с порошкообразным веществом, еще два свертка обнаружили в доме задержанного. Как показала экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP общей массой 27,6 грамма.

Как установили полицейские, места закладок задержанные выбирали сами, а затем фиксировали их местоположение и координаты. Сам наркотик они получали таким же способом, только в большом объеме. Известно, что задержанные нигде официально не работают.

Начаты досудебные производства по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), мужчины водворены в изолятор временного содержания.

Также стало известно, что в Петропавловске полицейские предотвратили сделку по продаже партии наркотиков в особо крупном размере, информирует Polisia.kz.

Сообщается, что при сбыте 2 килограммов марихуаны задержан 28-летний житель города. При личном обыске, а также при осмотре его автомобиля Volkswagen Jetta и по месту жительства изъяты пакеты с веществом растительного происхождения. Были назначены необходимые экспертизы. Согласно заключению специалистов, изъятые вещества представляют собой свыше 143 граммов гашиша и свыше 14 килограммов марихуаны, что относится к особо крупному размеру.

Кроме того, у подозреваемого изъяты охотничье ружье и два, предположительно, газовых пистолета, которые направлены на криминалистическое исследование. Мужчина водворен под стражу. Следствию предстоит выяснить происхождение изъятых предметов.

Данные факты внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.