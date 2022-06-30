В Шымкенте наркосбытчик пытался продать более 9 тысяч поддельных долларов

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, министерством продолжается работа по расследованию январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 317 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефона, более 16 млн тенге, 550 едениц одежды.

Санжар Адилов подчеркнул, что одна из основных задач органов внутренних дел - это обеспечение безопасности граждан, в этой связи продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. На сегодня установлено и изъято из незаконно оборота 1640 единиц оружия и более 41 тысячи боеприпасов. В их числе:

10 гранатометов;

6 пулеметов;

164 автомата;

362 пистолета;

235 травматического и газового оружия;

78 холодного оружия.

Только за последние две недели изъято более 50 единиц оружия.

Всего ликвидировано свыше 120 их схронов.

В примеру, 17 июня в Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с 7 боевыми гранатами, травматическим пистолетом ИЖ со снаряженным магазином и боеприпасы.

21 июня в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат Калашникова.

22 июня вновь в Алматы обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 2 охотничьих ружья, боевая граната Ф-1 с запалом, 40 патронов, 2 бронежилета, 2 радиостанции.

25 июня в Таразе недалеко от жилого массива обнаружены и изъяты пистолет с глушителем системы Макарова, охотничье ружье, сигнальный револьвер и пневматический пистолет с уничтоженными идентификационными номерами, а также свето-шумовая граната с запалом и 60 патронов разного калибра.

В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 212 единиц оружия.

Вместе с тем в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия (всего 2113 единиц). В их числе 1300 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного", - сообщил Санжар Адилов.