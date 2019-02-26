И.о. руководителя ДГД Павлодарской области арестован за взятку

Павлодар. 25 февраля. Kazakhstan Today - И.о. руководителя ДГД Павлодарской области Куат Бельгибаев арестован на два месяца по подозрению в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Также подчиненному Бельгибаева - Мурату Жангазину - санкционирован домашний арест. Оба подозреваются в получении взятки, пишет pavlodarnews.kz

24 февраля специализированным следственным судом Павлодара по ходатайству органов уголовного преследования, поддержанному органами прокуратуры, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении исполняющего обязанности руководителя департамента государственных доходов Павлодарской области Куата Бельгибаева. В отношении второго подозреваемого, руководителя отдела департамента Жангазина, также избрана мера пресечения - домашний арест сроком на два месяца", - сообщила пресс-секретарь областного суда Маржан Курмангалиева.

Подозреваемым вменяется пункты 1 и 2 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору).

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