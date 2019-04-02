В Алматы автоворы сняли зеркало с автомобиля олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - С автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина автоворы сняли боковое зеркало, передает Kazakhstan Today.

Это произошло в квадрате улиц Курмангазы, Абылайхана и Байсеитова в Алматы. В этом же районе год назад убили Дениса Тена, пишет InAlmaty.kz

Спортсмен обедал с друзьями в кафе, а когда вышел, заметил пропажу и обратился в полицию. Как отмечает портал, "стражи порядка приехали незамедлительно и составили протокол".

Машина у меня марки Toyota Land Cruiser, ее подарили после олимпиады. Одно зеркало стоит в районе 400 тыс. тенге. Мы сидели недалеко от того места, где убили Дениса Тена. Люди продолжают воровать зеркала, и от этого возникает негодование. Народ у нас не меняется", - сказал Дмитрий Баландин.

Год назад у пловца случилась похожая история. Тогда автоворы сняли зеркала с его машины на стоянке. Полиция взяла дело на контроль, но виновных так и не нашли.

Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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