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Автомат Калашникова и тушу джейрана обнаружили у задержанного в природном парке "Шарын" браконьера

04.06.2019, 11:48 11287
Талдыкорган. 4 июня. Kazakhstan Today - Автомат Калашникова и тушу джейрана обнаружили у задержанного в природном парке "Шарын" браконьера, передает Kazakhstan Today.
 
В Алматинской области задержали подозреваемого в браконьерстве 30-летнего мужчину. Задержание произведено на территории государственного природного парка "Шарын" совместными усилиями полицейских Уйгурского района и работников нацпарка, представляющих природоохранные органы, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
 

Подозреваемый пытался скрыться на мотоцикле, но был задержан путем преследования на окраине нацпарка. У задержанного изъята туша джейрана, входящего как исчезающий вид в Красную книгу Республики Казахстан, и автомат АК-103, из которого, предположительно, и было отстрелено животное. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное производство по факту незаконной охоты, а также по факту незаконного хранения огнестрельного оружия", - отметили в полиции. 

 
В ходе досудебного расследования полицейские намерены установить, откуда у подозреваемого появился автомат АК, не являющимся охотничьим оружием.
 

Помимо автомата, у подозреваемого также изъяты 20 патронов калибра 7,62. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу", - добавили в полиции. 

 
Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.
 
Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.
 
После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения. Позже оба инспектора были награждены госнаградами
 
 

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