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Эвакуированный из Сирии казахстанец осужден на восемь лет колонии

21.06.2019, 09:25 6535
Эвакуированный из Сирии казахстанец осужден на восемь лет колонии
Уральск. 21 июня. Kazakhstan Today - Эвакуированный из Сирии 19-летний житель Уральска Абай Хамзулинов осужден на восемь лет колонии, передает Kazakhstan Today.
 
Подсудимого вывезли в Сирию родители, когда он был еще ребенком, а вернуться на родину он смог лишь после того, как в январе этого года его освободили из плена сотрудники Красного Креста. Сразу по прибытии на родину парня поместили в изолятор временного содержания и завели на него уголовное дело по статье "Участие в террористической организации". По версии следствия, Абай Хамзулинов принимал участие в операциях группировки ИГИЛ, пишет "Уральская неделя".
 

Суд признал Абая Хамзулинова виновным по части 2 статьи 257 (Участие в террористических организациях) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима", - огласила приговор судья Найля Джунусова.

 
Она отметила, что это минимальное наказание по данной статье. Такое наказание для 19-летнего парня просил и прокурор во время прений.
 

Мы не согласны с решением суда, ведь Абай ни в чём не виноват. Он никогда не участвовал в военных действиях и не организовывал теракты. Всё, что было у следствия в доказательной базе, - это то, что Абай был в Сирии в военном лагере, куда его заставили пойти", - рассказала сестра осужденного Сауле Курьян после суда.

 
По словам родных, родители Абая Хамзулинова увезли его в Турцию, когда мальчику было 15 лет. Причиной поездки в Сирию стали религиозные взгляды отца семейства. Кроме Абая, в семье есть и младшая сестра. Мама Абая вместе с его сестрой оставались в Турции, а отец забрал сына и пересек границу с Сирией. Через год, когда ему исполнилось 16 лет, мальчика забрали в военный подготовительный лагерь для детей на территории Сирии. Это обязательное условие для всех подростков, говорят родственники Абая. Через год подросток бежал оттуда и попал в плен к курдам.
 

Из плена Абай писал письма правительству Казахстана, в Красный Крест, чтобы его освободили. Он хотел вернуться в Казахстан, к родным. И хотя у него была возможность уехать в Европу или Америку, он выбрал родину. Братишка даже подумать не мог, что, пережив такие потрясения и вернувшись, наконец, на родину в 18 лет, тут его посадят", - рассказала Сауле Курьян.

 
Родные пытались убедить суд, что 19-летний юноша (Абаю исполнилось 19 в мае, когда он сидел в ИВС) ни в чём не виноват, и просили суд переквалифицировать статью на 260-ю - "Прохождение террористической или экстремистской подготовки".
 
Сейчас родные намерены оспаривать решение суда первой инстанции и подавать апелляционную жалобу в областную коллегию.
 
В настоящее время все члены семьи Абая находятся в Казахстане. Его отец находится под стражей и привлекается к уголовной ответственности по обвинению в терроризме и экстремизме.
 
Как сообщалось ранее, в январе этого года из Сирии эвакуировали 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей. В отношении семерых возвращенных казахстанцев - шести мужчин и одной женщины - были начаты досудебные расследования
 
В мае из Сирии эвакуировали еще 231 казахстанца, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. Позднее стало известно, что 20 возвращенных подозревают в причастности к террористической деятельности.

С 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". В результате из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок.
 

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