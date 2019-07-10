В Костанае двух сотрудников УБОП приговорили к лишению свободы за посредничество в сводничестве

Костанай. 9 июля. Kazakhstan Today - В Костанае огласили приговор в отношении двух сотрудников группы по борьбе с торговлей людьми управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области, передает Kazakhstan Today.





В период с 2017 по 2018 год оперуполномоченный группы УБОП капитан полиции C. неоднократно с коллегой Е. давал указание А., которая занималась на территории Костаная сводничеством, об оказании интимных услуг для других лиц безвозмездно, осуществляя корыстное посредничество между лицами, желающими получить интимные услуги, и лицами, занимающимися проституцией", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.





Суд №2 Костаная приговорил Е. к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.





С. также признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.





Также С. лишен специального звания капитан полиции.





По информации пресс-службы, приговор пока не вступил в законную силу.





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