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В Костанае двух сотрудников УБОП приговорили к лишению свободы за посредничество в сводничестве

09.07.2019, 18:18 9289
Костанай. 9 июля. Kazakhstan Today - В Костанае огласили приговор в отношении двух сотрудников группы по борьбе с торговлей людьми управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

В период с 2017 по 2018 год оперуполномоченный группы УБОП капитан полиции C. неоднократно с коллегой Е. давал указание А., которая занималась на территории Костаная сводничеством, об оказании интимных услуг для других лиц безвозмездно, осуществляя корыстное посредничество между лицами, желающими получить интимные услуги, и лицами, занимающимися проституцией", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.


Суд №2 Костаная приговорил Е. к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

С. также признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также С. лишен специального звания капитан полиции.

По информации пресс-службы, приговор пока не вступил в законную силу. 

 

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