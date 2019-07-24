В Шымкенте застрелили крупного предпринимателя

Шымкент. 23 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте неизвестные застрелили крупного предпринимателя, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции Шымкента проводит досудебное расследование по факту убийства местного жителя. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступника. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, пишет портал Otyrar.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Известно, что погибший был крупным предпринимателем. Его "Лексус" самой последней модели был обстрелян из охотничьего ружья. События разворачивались днем (около 15.30) 19 июля в Шымкенте, по улице Арай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства