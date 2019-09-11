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Нож, обрез и травматический пистолет изъяли у участников групповой драки подростков в Шымкенте

10.09.2019, 11:51 15958
Нож, обрез и травматический пистолет изъяли у участников групповой драки подростков в Шымкенте
Шымкент. 10 сентября. Kazakhstan Today - Нож, обрез и травматический пистолет изъяли у участников групповой драки подростков в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.
 
9 сентября, около 13.50, в полицию поступило сообщение о конфликте группы молодежи в микрорайоне Север. Прибывшие на место происшествия патрульные наряды пресекли правонарушение, сообщила пресс-служба департамента полиции Шымкента.
 

Во время драки телесные повреждения получил 16-летний подросток. Факты перестрелки не подтверждаются. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство)", - отметили в ведомстве.

 
По подозрению в совершении преступления двое несовершеннолетних водворены в изолятор временного содержания, у них изъят нож, обрез и травматический пистолет. В управление полиции также доставлены 17 несовершеннолетних, причастность которых к правонарушению проверяется. 
 
В полиции уточнили, что конфликт произошел из-за неприязненных отношений.
 
Напомним, в Алматы 13-летний школьник попал в реанимацию после драки. По словам матери, он стал жертвой нападения группы сверстников, информировал Первый канал "Евразия".
 
В Актау словесная перепалка в кафе закончилась перестрелкой. Два человека получили огнестрельные ранения. Подозреваемый арестован. 
 

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