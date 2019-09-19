У аптек Алматы лжеполицейский грабил наркозависимых

По данным полиции, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу чужого имущества 39-летний Б. "дежурил" у одной из аптек района, подыскивая потенциальную жертву.
"Злоумышленник - бывалый. Припарковав свой автомобиль около аптеки, он высматривал наркозависимых лиц, выходящих из нее. Далее он подходил к человеку, и, представляясь сотрудником полиции, требовал сесть в его машину. Заметив податливость своей жертвы, как и любой преступник, начинал наседать и нахрапом утверждал, что уверен в употреблении наркотиков своего "задержанного". Лжеполицейский требовал денежные средства, имеющиеся в наличии. Таким образом, у одного из потерпевших он отобрал сотовый телефон", - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.
По его словам, у подозреваемого не было какого-либо поддельного удостоверения и он не был одет в форму полицейского.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. На допросе он дал признательные показания и добровольно выдал вещественное доказательство, принадлежащее потерпевшему. На данный момент фигурант, выдававший себя за полицейского, водворен в ИВС ДП Алматы. Проводится ряд мероприятий по выявлению причастности данного лица к аналогичным преступлениям. В связи с этим полиция просит жителей Алматы, ставших жертвой указанного лица, обратиться в ОП при УП Ауэзовского района по телефонам: 298-53-71; 298-53-70; 8-701-718-70-69 и 8-701-252-50-50.
Ранее сообщалось, что в Алматы злоумышленники представились полицейскими и ограбили прохожих, в Талдыкоргане лжеполицейский выманивал у администратора гостиницы деньги, запугивая проверками, а в Кокшетау лжеполицейские вымогали у мужчины деньги.
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