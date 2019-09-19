У аптек Алматы лжеполицейский грабил наркозависимых

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы задержан грабитель, выдававший себя за полицейского, передает Kazakhstan Today.

По данным полиции, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу чужого имущества 39-летний Б. "дежурил" у одной из аптек района, подыскивая потенциальную жертву.

"Злоумышленник - бывалый. Припарковав свой автомобиль около аптеки, он высматривал наркозависимых лиц, выходящих из нее. Далее он подходил к человеку, и, представляясь сотрудником полиции, требовал сесть в его машину. Заметив податливость своей жертвы, как и любой преступник, начинал наседать и нахрапом утверждал, что уверен в употреблении наркотиков своего "задержанного". Лжеполицейский требовал денежные средства, имеющиеся в наличии. Таким образом, у одного из потерпевших он отобрал сотовый телефон", - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.

По его словам, у подозреваемого не было какого-либо поддельного удостоверения и он не был одет в форму полицейского.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. На допросе он дал признательные показания и добровольно выдал вещественное доказательство, принадлежащее потерпевшему. На данный момент фигурант, выдававший себя за полицейского, водворен в ИВС ДП Алматы. Проводится ряд мероприятий по выявлению причастности данного лица к аналогичным преступлениям. В связи с этим полиция просит жителей Алматы, ставших жертвой указанного лица, обратиться в ОП при УП Ауэзовского района по телефонам: 298-53-71; 298-53-70; 8-701-718-70-69 и 8-701-252-50-50.





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