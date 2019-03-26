В Талдыкоргане лжеполицейский выманивал у администратора гостиницы деньги, запугивая проверками

Талдыкорган. 30 ноября. Kazakhstan Today - Оперативники Алматинского областного УБОП задержали по подозрению в мошенничестве талдыкорганца, выдававшего себя за сотрудника полиции, передает Kazakhstan Today.





Во время задержания он находился в одной из гостиниц областного центра, услугами которой, предположительно, неоднократно пользовался.





С официальным заявлением в полицию обратилась администратор гостиницы, сообщившая, что неизвестный мужчина путем обмана завладел около 150 тыс. тенге. Также выяснилось, что неизвестный представился сотрудником регионального УБОП и запугивал проверками со стороны различных госструктур", - отметили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.





Предположительно, мужчина завладел указанной суммой денег в течение двух-трех месяцев, периодически требуя у потерпевшей по 30-40 тыс. тенге. Досудебным расследованием по факту занимаются полицейские Талдыкоргана.





Подозреваемого задержали при очередном посещении этой же гостиницы и доставили в городскую полицию. Выяснилось, что ему 32 года и он нигде не работает. В отношении задержанного проводится проверка на причастность к другим аналогичным фактам.





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