Выделенные на ремонт и отопление школы деньги похитили в Шымкенте

Фото: Polisia.kz

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9 (умеренный уровень), сообщает - В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9 (умеренный уровень), сообщает ranking.kz





Самыми опасными в плане преступности странами в 2024 году стали Венесуэла, Папуа - Новая Гвинея и Афганистан, самыми безопасными - Андорра, ОАЭ и Катар.





Среди стран СНГ более высокий уровень преступности, чем в РК, присвоен Кыргызстану, Беларуси и Украине. Лучше обстоят дела в Армении, Узбекистане, Азербайджане, России и Молдове.





ranking.kz





Эксперты рейтинга отмечают, что при индексе 20 уровень преступности считается очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - умеренным, от 60 до 80 - высоким, а уровень преступности при индексе выше 80 считается очень высоким.





Согласно официальной казахстанской статистике, по итогам января-февраля 2024 года уровень преступности в Казахстане составил 78,6 уголовных правонарушения в расчете на 10 тыс. человек, против 81,6 годом ранее.





В региональном разрезе самый высокий уровень преступности наблюдается в Астане: 156,9 правонарушения на 10 тыс. человек, против 150,5 годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Атырауская область (125,5 и 85,8 правонарушения на 10 тыс. человек соответственно). Самым благополучным регионом можно было бы назвать Туркестанскую область: на 10 тыс. человек, проживающих в регионе, приходится 34,1 правонарушения. Впрочем, речь скорее идет о высокой латентности преступлений и низкой выявляемости (и, соответственно, малом количестве зарегистрированных преступлений при большой численности населения), чем о реальном благополучии и безопасности региона.





За два месяца в Едином реестре досудебных расследований РК было зарегистрировано 25,9 тыс. уголовных правонарушений - на 0,7% меньше, чем годом ранее. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Алматы (4,6 тыс.), Астане (3,7 тыс.) и Алматинской области (1,9 тыс.). Меньше всего - в Улытауской области: 239 случаев, против 280 годом ранее.





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Больше всего правонарушений приходится на случаи мошенничества, краж, мелких хищений, незаконного обращения с наркотическими средствами без цели сбыта и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.





Что касается лиц, совершивших уголовные правонарушения, таковых за два месяца 2024 года насчитывалось 8,9 тыс. человек - на 2,9% меньше, чем годом ранее.





В региональном разрезе в тройку антилидеров попали те же регионы - Алматы (1,5 тыс. человек, минус 3,1% за год), Астана (972 человека, плюс 9,7%) и Алматинская область (625 человек, минус 21,9%). Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (102 человека), Атырауской (218 человек) и Абайской (238 человек) областях.





Установленная сумма ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, составила 116,5 млрд тенге - на 2,8% больше, чем за январь-февраль 2023 года.



