Мужчина в Петропавловске пытался избежать задержания, рассекая кожу и угрожая выпрыгнуть из окна

Петропавловск. 19 сентября. Kazakhstan Today - Конфликт между двумя горожанами из-за выгула собаки без намордника в Петропавловске обернулся спецоперацией с участием спецназа и СОБРа, передает Kazakhstan Today.

Мужчина 1980 года рождения, проживающий в 20-м микрорайоне по улице Жукова, 9, вышел выгулять принадлежащего ему питбуля без намордника. Проходивший мимо горожанин сделал ему соответствующее замечание, на что владелец собаки отреагировал неадекватно. На канал 102 поступил вызов от прохожего, который сообщил, что его покусала собака. Более того, в ходе словесного конфликта владелец собаки ударил оппонента ножом в спину. Пострадавшего доставили в 3-ю городскую больницу, сообщила пресс-служба департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Выехавшей на место следственно-оперативной группе не удалось попасть в квартиру, так как владелец собаки категорически отказался открывать дверь. Он угрожал открыть газ и взорвать дом. На место происшествия выехало руководство областной и городской полиции, областной и городской прокуратуры, департамента по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение об отключении подъезда от газоснабжения и электричества.

При появлении полицейских и людей во дворе хозяин квартиры и его сожительница, 1982 года рождения, демонстрировали готовность выпрыгнуть из окон квартиры. Мужчина неоднократно доставал острые предметы и рассекал себе кожные покровы на руке. Полицейскими была применена пожарная автолестница, однако хозяин квартиры, открывая окно, набрасывался на полицейских то с ножом, то с острыми металлическими предметами под лай рассвирепевшего питбуля и быстро закрывал окно. Три бойца спецназа и СОБРа, разбив окна на 7-м этаже, ворвались в квартиру, обезвредили вооруженного хозяина, загнав собаку в дальнюю комнату", - проинформировали в полиции.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Благодаря слаженной работе полицейских, пожарных, прокуроров, медицинских работников и коммунальных служб данное происшествие благополучно завершилось без жертв", - резюмировали в ведомстве.

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