В Шымкенте конфликт между подростками закончился стрельбой и ранением

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Шымкент. 10 сентября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Шымкента сообщили о ранении несовершеннолетнего, полученном в результате конфликта между молодыми людьми, передает Kazakhstan Today.

8 сентября 2019 года возле пересечения Алматинской трассы и улицы К. Толеметова между молодыми людьми в возрасте 16-17 лет произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из неустановленного оружия. В результате один несовершеннолетний получил телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Данный факт сотрудники Абайского РУП ДП Шымкента зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Хулиганство".

Следствием установлены личности пяти несовершеннолетних подозреваемых. В настоящее время двое из них задержаны для выяснения причастности их к правонарушению. По задержанию остальных принимаются комплексные меры. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в пресс-службе.

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