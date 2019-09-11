В Шымкенте конфликт между подростками закончился стрельбой и ранением

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8 сентября 2019 года возле пересечения Алматинской трассы и улицы К. Толеметова между молодыми людьми в возрасте 16-17 лет произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из неустановленного оружия. В результате один несовершеннолетний получил телесные повреждения", - сообщили в полиции.
Данный факт сотрудники Абайского РУП ДП Шымкента зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Хулиганство".
Следствием установлены личности пяти несовершеннолетних подозреваемых. В настоящее время двое из них задержаны для выяснения причастности их к правонарушению. По задержанию остальных принимаются комплексные меры. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Алматы мужчина устроил стрельбу возле Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев: он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Подозреваемый 1994 года рождения задержан. У него изъято оружие, переделанное под боевое, - пистолет системы Макарова.
В одном из кафе Актау словесная перепалка переросла в стрельбу, при этом были ранены два человека. Подозреваемый задержан.
Два человека получили ранения и в результате стрельбы в Балхаше. 28-летний мужчина, который, по предварительным данным, произвел выстрел в сторону потерпевших, водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".
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