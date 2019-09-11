Система Orphus

В Шымкенте конфликт между подростками закончился стрельбой и ранением

10.09.2019, 19:30 15499
В Шымкенте конфликт между подростками закончился стрельбой и ранением
фото: news.yandex.ru
Шымкент. 10 сентября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Шымкента сообщили о ранении несовершеннолетнего, полученном в результате конфликта между молодыми людьми, передает Kazakhstan Today.
 

8 сентября 2019 года возле пересечения Алматинской трассы и улицы К. Толеметова между молодыми людьми в возрасте 16-17 лет произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из неустановленного оружия. В результате один несовершеннолетний получил телесные повреждения", - сообщили в полиции.

 
Данный факт сотрудники Абайского РУП ДП Шымкента зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Хулиганство". 
 

Следствием установлены личности пяти несовершеннолетних подозреваемых. В настоящее время двое из них задержаны для выяснения причастности их к правонарушению. По задержанию остальных принимаются комплексные меры. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в пресс-службе.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы мужчина устроил стрельбу возле Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев: он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Подозреваемый 1994 года рождения задержан. У него изъято оружие, переделанное под боевое, - пистолет системы Макарова. 
 
 
Два человека получили ранения и в результате стрельбы в Балхаше. 28-летний мужчина, который, по предварительным данным, произвел выстрел в сторону потерпевших, водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая