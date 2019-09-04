Девушка ранила ножом двух мужчин в Акмолинской области

Кокшетау. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области девушка нанесла ножевые ранения двум мужчинам, которые пытались с ней познакомиться, передает Kazakhstan Today.

31 августа, в 01.35, в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой местной областной больницы с резаной раной левой кисти доставлен 30-летний мужчина. Аналогичное сообщение в дежурную часть поступило в ту же ночь, уже в 02.30. В приемный покой местной областной больницы доставлен 27-летний парень с ножевым ранением в области живота. В МОБ сразу выехала следственная оперативная группа", - рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Выяснилось, что в тот вечер пострадавшие отдыхали в разное время в разных местных развлекательных заведениях. Мужчины рассказали, что получили ножевые ранения при попытке познакомиться с неизвестной женщиной.

Когда пострадавшие начинали заводить с девушкой разговор, они сталкивались с грубостью со стороны девушки. И в какой-то момент между ними вспыхивала ссора и дама доставала из кармана нож", - уточнили в полиции.

По данному факту было возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Хулиганство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Уже через полчаса 21-летняя местная жительница дала признательные показания.

Она рассказала, что потерпевшие пытались познакомиться с ней, начали приставать. А нож, по ее словам, всегда был у нее при себе, так как она ходила по развлекательным заведениям одна. От холодного оружия после случившегося девушка избавилась", - сообщили в пресс-службе.





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