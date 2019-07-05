Талдыкорган. 4 июля. Kazakhstan Today - В Талгаре насильник напал на жертву в темном переулке, женщину спасли случайные прохожие, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, в Талгаре, в ночь со 2 на 3 июля, в одном из неосвещенных городских переулков на 30-летнюю женщину напал неизвестный. На крик женщины откликнулись несколько случайных прохожих, которые вызвали полицейских и помогли задержать подозреваемого, попытавшегося сбежать с места происшествия.

Задержанный оказался 44-летним местным жителем, подрабатывающим частным извозом по городу и ближайшим населенным пунктам.

Сейчас по факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается в производстве сотрудников Талгарской районной полиции", - отметили в полиции.

В тот же день в другом районе Талгара произошел аналогичный случай - нападение на 19-летнюю девушку. Яростное сопротивление и крики жертвы спугнули несостоявшегося насильника. Вскоре подозреваемый, оказавшийся жителем соседнего поселка, 1991 года рождения, был задержан стражами порядка по горячим следам и доставлен в полицию.

В этом случае выяснилось, что подозреваемый состоит на учете в местном психонаркологическом диспансере. С уведомления его родных задержанного поместили в медучреждение. Как и в предыдущем случае, по указанному факту возбуждено уголовное производство", - добавили в ведомстве.

Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности, но тем не менее полицейские Талгара намерены проверить обоих на причастность к другим зарегистрированным в районе преступлениям.

Напомним, ранее в Алматы огласили приговор по уголовному делу об изнасиловании девушки в общественном туалете на "Медеу". Насильника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы

В Жамбылской области расследуют дело об изнасиловании трехлетней девочки . Подозреваемый - 25-летний житель города Шу - находится в следственном изоляторе Тараза.

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