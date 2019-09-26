Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Полиция раскрыла убийство девушки в парке Алматы, передает Kazakhstan Today.

Тело 25-летней женщины было обнаружено утром 13 сентября на территории парка, расположенного на пересечении улиц Молдагалиева и Щербакова в Турксибском районе Алматы, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Для раскрытия этого преступления создана специальная следственно-оперативная группа. Личность женщины была установлена почти сразу. Это 25-летняя жительница этого же района. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ее задушили", - прокомментировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Он отметил, что по результатам комплекса оперативных и специальных мероприятий по подозрению в убийстве задержан гражданин К., 1984 года рождения, приезжий из Алматинской области. В Алматы он определенного места жительства не имеет, ранее уже был судим за убийство человека.

Подозреваемый уже дал признательные показания и уточнил, что причиной убийства послужила ссора с убитой вследствие совместного распития ими спиртных напитков. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В качестве меры пресечения на период следствия судом избран арест", - уточнил Есен Искаков.

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