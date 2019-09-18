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В Жанаозене мужчина выжил после жуткого нападения

17.09.2019, 09:41 10153
Жанаозен. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Жанаозене мужчина выжил после жуткого нападения, передает Kazakhstan Today.
 
В потерпевшего сначала стреляли, а потом пытались добить ударами ножа. Мужчина выжил чудом. Нападавшему уже вынесен приговор, сообщает InAktau.
 
Из материалов дела стало известно, что потерпевший находился на своем рабочем месте, в то время как несколько мужчин ворвались в помещение. Сначала они стреляли в него, а после, чтобы добить, нанесли несколько ножевых ранений в ногу, спину и шею. По счастливой случайности в этот момент злоумышленники услышали звуки приближающихся к месту шагов, они испугались и сбежали. Благодаря этому, пострадавший остался жив. За его жизнь несколько часов боролись медики, буквально вытащив с того света.
 
Вскоре нападавший был задержан. Он дал признательные показания. Дело направили в суд.
 
Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), пункту 7 части 2 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), статье 99 (Убийство) УК РК. Ему назначили 11 лет и три месяца лишения свободы.
 
Личности остальных нападавших следствию установить не удалось.
 

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