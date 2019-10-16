В Павлодаре по подозрению в подглядывании за девочками в туалетах задержан гражданин Узбекистана

Павлодар. 15 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре по подозрению в подглядывании за девочками в туалетах задержан 51-летний гражданин Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, 12 октября неизвестный, находясь в женском туалете торгового дома, используя зеркальце, подглядывал за соседней кабинкой, в которой находилась десятилетняя девочка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УП Павлодара установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1968 года рождения, работающий поваром в одном из ресторанов, пишет pavlodarnews.kz .

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетней). Досудебное расследование продолжается.

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