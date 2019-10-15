Полиция ищет павлодарца, подглядывавшего за девочками в туалетах торговых центров

Павлодар. 14 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре полиция ведет розыск мужчины, который подглядывал за девочками и женщина в туалетах торговых центров, передает Kazakhstan Today.

Предупреждение с фотографией подозреваемого появилось в соцсетях . По словам очевидцев, 12 октября в ТД "Манакбай" неизвестный мужчина, спрятавшись в женском туалете, подглядывал за женщинами и девочками с помощью зеркала и сотового телефона. Того же человека сфотографировали работники "Сити Центра", где он подглядывал в женском туалете. После выяснилось, что он был замечен в женском туалете ЦУМа.

Просьба, кто узнал его или увидит в ближайшее время, сообщить в полицию или задержать его с помощью полиции или сотрудников охраны. Заведено уголовное дело по статье "Совращение малолетних"... Его особые приметы: рост примерно 175-180 сантиметров. Азиатской внешности, похож больше на метиса. Вырез глаз обычный. Среднего телосложения. Есть выпуклость живота. Внешне не вызывает у окружающих подозрения, так как одет прилично, опрятен", - говорится в сообщении.

В областном департаменте полиции данную информацию подтвердили.

Данный факт зарегистрирован. Начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица", - говорится в сообщении ведомства.

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