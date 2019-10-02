В Актобе пенсионер осужден на 6 лет колонии за развращение 5-летней девочки

Актобе. 1 октября. Kazakhstan Today - В Актобе 74-летний пенсионер осужден на 6 лет колонии за развращение 5-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

Дело рассматривалось в суде в закрытом режиме. Сегодня суд приговорил пенсионера к 6 годам лишения свободы по статье "Развращение малолетней", пишет "Диапазон" .

В начале июня в соцсетях распространилось видео, на котором сотрудник управляющей компании №30 поймал подозреваемого в педофилии в микрорайоне Нур Актобе.

На видео очевидцы рассказывают, что пожилой мужчина предложил 5-летней девочке чупа-чупс, а затем начал трогать ребенка. Это увидела случайная прохожая, забила тревогу и вызвала полицию.

На видеоролике были слышны возгласы возмущения и слышен глухой удар, на следующих кадрах подозреваемый уже в крови. На видео задержанный был с бутылкой пива.

Полицейские доставили его в отдел полиции №4 Алматинского района, провели досудебное расследование.

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