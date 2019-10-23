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Суд над вернувшимися из Сирии гражданами Казахстана проходит в Нур-Султане

22.10.2019, 15:53 8371
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В учреждении ЕЦ-166/10 в Нур-Султане проходит открытое судебное слушание по делу 14 граждан Казахстана, вернувшихся из Сирии, передает Kazakhstan Today.
 
 
Один из обвиняемых находится в больнице, он подключится к судебному процессу по видеоконференцсвязи, сообщает Kazpravda.kz.
 
Как сообщалось ранее, Комитетом национальной безопасности совместно с иными государственными органами и иностранными партнерами в рамках операции "Жусан" из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей.
 
По информации КНБ, 10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане. 
 

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