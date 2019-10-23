Суд над вернувшимися из Сирии гражданами Казахстана проходит в Нур-Султане

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В учреждении ЕЦ-166/10 в Нур-Султане проходит открытое судебное слушание по делу 14 граждан Казахстана, вернувшихся из Сирии, передает Kazakhstan Today.
По версии следствия, находясь в Сирии, казахстанцы состояли в одном отряде ДАИШ. Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений.
Один из обвиняемых находится в больнице, он подключится к судебному процессу по видеоконференцсвязи, сообщает Kazpravda.kz.
Как сообщалось ранее, Комитетом национальной безопасности совместно с иными государственными органами и иностранными партнерами в рамках операции "Жусан" из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей.
По информации КНБ, 10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане.
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