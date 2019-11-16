Туркестан. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области житель Шымкента напал на водителя попутки, угнал автомобиль и совершил на нем ДТП, передает Kazakhstan Today.

В Жетысайский РОП обратился местный житель о том, что около 7 часов утра по пути из города Шымкента в Жетысайский район его автомашину остановила семейная пара и попросила подвезти. Но по дороге на водителя напал мужчина и стал душить. Ему удалось вырваться из рук пассажира и выйти из машины. Воспользовавшись моментом, подозреваемый угнал автомашину в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

В целях задержания автоугонщика в отделе полиции создали специальную группу из числа наиболее опытных сотрудников. Стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по розыску угнанной автомашины. Полицейские тщательно прочесали близлежащие территории, опросили прохожих и провели другие необходимые мероприятия.

"В результате принятых мер оперативники обнаружили угнанную автомашину на одной из городских улиц Жетысая, попавшую в ДТП. При осмотре места происшествия потерпевший сообщил, что из машины пропал сотовый телефон. Полицейские продолжили розыск подозреваемого в угоне и совершении ДТП, а также в краже телефона. Были проверены местные рынки и магазины, занимающихся скупкой сотовых телефонов. В ходе розыскных мероприятий оперативники течение 2-3 часов задержали подозреваемого, пытавшегося продать телефон", - проинформировали в департаменте полиции Туркестанской области.

Следствием установлено, что подозреваемый, житель города Шымкента, направлялся вместе с супругой к родителям в город Жетысай. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина напал на водителя и угнал автомашину потерпевшего, на которой затем совершил ДТП. В настоящее время данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Как выяснилось, задержанный ранее был судим по статье "грабеж".

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