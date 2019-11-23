Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы задержали подозреваемых, вскрывавших чужие машины с помощью сканера, передает Kazakhstan Today.

Как следует из информации оперативно-поискового отдела криминальной полиции города, 37-летние взломщики сигнализаций орудовали в основном в спальных районах Алматы. Их задержали в Ауэзовском районе. Они промышляли кражами ценных вещей из автомобилей.

"Им удалось совершить на этом участке две кражи: в одном случае добычей злоумышленников стал ноутбук, в другом - дорогой сотовый телефон. Каждое из этих преступлений подозреваемые совершали с помощью специального технического устройства: за несколько секунд они сканером произвели взлом автосигнализации и вскрыли чужие авто. К слову, это устройство - разновидность приспособлений, используемых ныне автоворами и угонщиками. Материальный ущерб потерпевшим по двум вышеуказанным эпизодам составляет 225 тысяч тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Так называемый, сканер изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Сколько раз таким образом эти фигуранты совершали преступления, покажет дальнейшее следствие. Не исключен серийный характер их преступного промысла", - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

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