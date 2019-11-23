Житель Туркестанской области намеревался выехать с семьей на войну в Сирию

Туркестан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Житель Туркестанской области задержан за пропаганду терроризма, передает Kazakhstan Today.

Мужчина выставил дом на продажу, чтобы найти деньги и уехать в Сирию со своей семьей. Последователя террористической группировки ДАИШ уже задержали, сообщает astanatv.kz

На кадрах спецоперации видно, что он ни о чем не подозревал и спокойно ехал на велосипеде. Сотрудники КНБ установили, что подозреваемый восхвалял боевиков, пропагандировал терроризм своим близким и склонял их к выезду в "горячую точку". Мужчина женат и воспитывает четверых детей.

Свою вину задержанный признал частично. В ходе обыска в его доме нашли религиозные материалы. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, находясь в Сирии, казахстанцы состояли в одном отряде ДАИШ. Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности , вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений.

10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане.

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