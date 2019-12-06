Девять лет колонии получил подросток за убийство ровесника в Жанаозене

Актау. 5 декабря. Kazakhstan Today - К девяти годам лишения свободы приговорили 15-летнего подростка за убийство ровесника. Трагедия произошла при массовой драке в Жанаозене, передает Kazakhstan Today.

Подросток выслушал приговор без эмоций. Перед судом он предстал один, хотя в той смертельной драке участвовали десятки старшеклассников. Конфликт начался со словесной перепалки между юными жителями двух микрорайонов. Потом в ход пошли кулаки. Кто-то достал нож. В результате два мальчика оказались на хирургическом столе. Один умер от потери крови, сообщил телеканал " Астана ".

Мать осужденного заявила: следствие велось с нарушениями. Не мог спортсмен и обладатель десятка кубков и медалей по боксу зарезать человека.

Никакие экспертизы ничего не доказывают, что это он. Просто по словам, по сплетням. Кто с кем дрался, он не знает. Просто его побили, потом пришли, утром милиция и сказали, что один умер", - сказала мама осужденного Дина Куангалиева. Она уточнила, что будет оспаривать решение суда.

Но у родителей погибшего 15-летнего Канагата своя правда. Мать считает: у следствия прямые улики против убийцы ее сына.

Они говорят, что он не виноват. Я никого не хочу посадить, пускай отвечает тот, кто это сделал, но я согласна с приговором. Все видели, как он ножом вот так. Он сообщение еще написал другу, что я пырнул", - отметила мама погибшего Шолпан Менбаева.

Погибший Канагат был третьим из четверых детей Шолпан Менбаевой. Увлекался игрой на домбре и планировал стать архитектором. 5 декабря подростку исполнилось бы 16 лет.

Как подчеркнул телеканала, отбывать наказание осужденный будет в колонии средней безопасности для несовершеннолетних.

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