Более 20 подростков устроили массовую драку в Актау (ВИДЕО)

Актау. 23 сентября. Kazakhstan Today - После массовой драки в 12-м микрорайоне Актау в полицию доставили 26 учащихся 9 и 10 классов. Как выяснилось, причиной разборок стал конфликт, произошедший во время игры в футбол, передает Kazakhstan Today.

22 сентября, примерно в 19.00, на пульт дежурного 102 поступил вызов в вязи с тем, что возле дома №62 в 12-м микрорайоне идет групповая драка. На место выехала патрульная полиция, участковые инспекторы и следственно-оперативные группы. На месте происшествия были изъяты пластиковые пульки от игрушечного пистолета и были задержаны 26 несовершеннолетних учащихся средних школ №12 и №16", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области Амангельды Халмурадов.

По его словам, конфликт произошёл во время игры в футбол. Между участниками драки произошло недопонимание, и они решили выяснить отношения после игры, пишет Lada.kz





"Все участники драки были доставлены в управление полиции Актау. С ними провела работу местная полицейская служба, ювенальная полиция. По данной ситуации были приглашены родители детей. При участии представителей городского акимата и отдела образования были проведены профилактические разъяснительные беседы, после чего все участники были отпущены домой", - пояснил Амангельды Халмурадов.

Замначальника ДП области отметил, что у одного из ребят был игрушечный пистолет с пластиковыми пулями. При стрельбе пистолет издавал громкий звук.

"Как таковой драки не было. Да, они начали драться, но, как видно на видеороликах из социальных сетей, все разбежались. Также на видеороликах видно, что один из участников держит пистолет. Данный пистолет является игрушечным. Из этого же пистолета были изъяты пульки. В данной ситуации управление полиции Актау разобралось, никаких жалоб или заявлений в полицию не поступало. Телесных и других повреждений не было. Поэтому после того, как выяснилось, что пистолет игрушечный и как таковой драки не было, уголовное дело не возбуждалось", - заключил Амангельды Халмурадов.

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