В ВКО вынесли приговор насильнику медсестры

Усть-Каменогорск. 21 января. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане вынесли приговор сельчанину, который изнасиловал медсестру, предает Kazakhstan Today.
Вынесен приговор в отношении мужчины, преданного суду по пункту 2 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса (Изнасилование, соединенное с угрозой убийством). При определении наказания суд учел особую циничность преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения в отношении медработницы, находившейся при исполнении своих служебных обязанностей, женщины, имеющей малолетних детей", - сообщили в пресс-службе Бородулихинского районного суда.
Подсудимому назначено 8 лет лишения свободы. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 млн тенге, пишет YK-news.kz.
Приговор не вступил в законную силу. В случае обжалования законность и обоснованность приговора будет проверена апелляционной инстанцией", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Алматинской области таксист обманом увез молодую женщину, ограбил ее и попытался изнасиловать.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства